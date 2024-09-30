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Владимир Путин отметил, что СВО носит освободительный характер
Владимир Путин заявил, что специальная военная операция направлена на освобождение и имеет обоснованные причины. Он отметил, что начиная с 2014 года Запад готовил Украину к агрессивным действиям против Юго-Востока, включая нападения на Крым и другие российские территории.
Президент озвучил свои мысли в видеообращении, приуроченном ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, который отмечается 30 сентября.
Путин указал на планомерные действия Запада, разжигающего ненависть и радикальный национализм на Украине, а также на попытки создать антироссийские настроения среди украинского населения.
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