СВО 26 января 2026 20:53

Путин сообщил, что Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россию просят не наносить удары по инфраструктуре Украины, несмотря на продолжающиеся атаки беспилотников по территории России. Об этом он сказал на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Губернатор рассказал о мерах по защите региона от атак БПЛА, отметив, что завершено строительство 16 из 17 объектов и софинансирование всех объектов дает эффект.

«Мы завершили строительство 16 объектов из 17, софинансировали все объекты. И это дает эффект. Вы знаете, что попытки атаковать, они [продолжаются]», – сказал Дрозденко, показывая презентацию.

«Да», – отметил Путин. «А нас просят этого не делать», – сказал Президент.

#Владимир Путин #Украина
