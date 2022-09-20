Путин заявил, что Россия не свернет с суверенного курса

Россия не собирается сворачивать с суверенного курса и будет продвигать объединительную повестку дня в ООН. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства добавил, что именно с таких позиций Россия будет выступать на открывшейся 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Такое объективное развитие в сторону многополярности наталкивается на, к сожалению, сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах и контролировать всё: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку», — заметил Путин.

При этом, по его мнению, хотя гегемону (под которым подразумеваются Соединенные Штаты — прим. Т-и) довольно долго удавалось осуществлять такой контроль, вечно это продолжаться не может.