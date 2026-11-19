Президент России Владимир Путин заявил, что Москва, Пекин и Вашингтон могут сыграть важную роль в обеспечении международной безопасности и стабильности. По его словам, для этого необходимо развивать конструктивное взаимодействие между странами на принципах партнерства, взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга.

Об этом российский лидер сообщил в ходе встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом США Дональдом Трампом.

Трехсторонние переговоры проходят на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Они стали первой в истории встречей руководителей России, Китая и Соединенных Штатов в таком формате.