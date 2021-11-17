Путин: Россия и Узбекистан реализуют проекты на сумму более 14 млрд долларов

На сегодняшний день Российская Федерация совместно с Республикой Узбекистан реализуют более 150 совместных проектов на общую сумму более 14 млрд долларов. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам форума межрегионального сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, Россия является одним из основных инвесторов для узбекистанской экономики. Путин также обратил внимание на то, что количество предприятий в Узбекистане, созданных с участием российского капитала, за последние четыре года выросло в 2,5 раза и превысило 2 тыс.

«Отмечу, в частности, что по итогам прошедшей в апреле выставки „ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане“, в которой участвовали 13 российских регионов, подписано 21 соглашение на сумму порядка 130 млн долларов», — подчеркнул российский лидер в своем видеообращении.

Путин добавил также, что российская сторона ценит заинтересованность дружественного государства в активизации двусторонних связей. По его словам, только за последние два месяца делегации из Узбекистана посетили 20 российских регионов.

Кроме того, Президент РФ заметил, что потенциал развития межрегиональных отношений двух государств не ограничивается только экономикой и торговлей.

«Накоплен солидный опыт сотрудничества в области защиты окружающей среды, водного и лесного хозяйства, биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий. Реализуются совместные проекты по решению острых экологических проблем Аральского моря, поддержке социально-экономического развития всего Приаралья», — перечислил он.

Помимо этого, российский лидер выразил уверенность в том, что плотное подключение узбекистанских партнеров к работе Евразийского экономического союза поспособствовало бы дальнейшему углублению взаимодействия в различных областях, и напомнил, что в конце 2020 года Республика Узбекистан уже получила статус наблюдателя в интеграционном объединении.