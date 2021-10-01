Путин отметил, что развитие здравоохранения — это острый вопрос для Кемерова

Проблемы в области здравоохранения — это самые важные вопросы для Кемерова, отметил Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Сергеем Цивилёвым, сообщает пресс-служба Кремля.

Цивилëв подтвердил, что регион действительно отстает по данному показателю: многие поликлиники размещены в неприспособленных помещениях, которые нецелесообразно ремонтировать. Для решения проблемы в Кемеровской области стартовала программа «Моя новая поликлиника».

Также решением суда в Новокузнецке из-за отсутствия условий для работы была закрыта инфекционная больница.

Губернатор обратился к главе государства с просьбой оказать поддержку проекту по строительству новых медучреждений.

«Мы разработали модульные поликлиники — в зависимости от того, сколько там будет посетителей, какое нужно оборудование, у нас есть несколько вариантов, — рассказал он. — На сегодня в Кузбассе надо построить 34 такие поликлиники. Дальше это количество будет увеличиваться».

Цивилёв отметил, что если будет какая-то поддержка со стороны государства, процесс пойдет быстрее.

«Уже сегодня мы приступаем к строительству этих поликлиник. Это большая просьба от всех», — обратился к главе государства губернатор.