Путин отметил актуализацию проблемы утилизации батареек

Проблема утилизации батареек и аккумуляторов становится всё более актуальной для России и всех стран мира. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Нужны решения для последующего повторного применения или утилизации ресурсов оборудования. В том числе накопители энергии. А это задача не простая, например, что делать с отработавшими свой срок аккумуляторами и батареями. Вот эта проблема становится всё более актуальной практически во всех странах», — сказал Путин на заседании Совета по науке.

Глава государства напомнил, что Россия сейчас занимает четвертое место в мире по производству энергии в целом.

«Страна уже располагает одной из самых чистых генераций с низким углеродным следом», — подчеркнул российский лидер.