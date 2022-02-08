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Экология
8 февраля 2022  19:23

Путин отметил актуализацию проблемы утилизации батареек

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Проблема утилизации батареек и аккумуляторов становится всё более актуальной для России и всех стран мира. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Нужны решения для последующего повторного применения или утилизации ресурсов оборудования. В том числе накопители энергии. А это задача не простая, например, что делать с отработавшими свой срок аккумуляторами и батареями. Вот эта проблема становится всё более актуальной практически во всех странах», — сказал Путин на заседании Совета по науке. 

Глава государства напомнил, что Россия сейчас занимает четвертое место в мире по производству энергии в целом. 

«Страна уже располагает одной из самых чистых генераций с низким углеродным следом», — подчеркнул российский лидер.

#Владимир Путин #экология #утилизация батареек
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