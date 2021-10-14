Путин отметил, что многие страны активно присоединяются к ЕАЭС в роли наблюдателей

Интеграционные процессы, происходящие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), привлекают внимание целого ряда стран, которые все активнее присоединяются к объединению в роли наблюдателей, заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Не могу не отметить, что развивающаяся интеграция в рамках ЕврАзЭс привлекает внимание целого ряда зарубежных стран. Важно, что к работе Евразийского союза все активнее подключаются государства-наблюдатели», — сказал Путин во время саммита ЕАЭС в режиме онлайн-конференции.

Глава государства отметил, что гибкая система связей Евразийского экономического союза с другими государствами, а также интеграционными структурами реализуется очень эффективно.

«В июле вступило в силу соглашение о свободной торговле с Сербией, ведется обсуждение аналогичных договоров с Египтом… Все это очень полезно с точки зрения возможного расширения евразийской интеграции и воплощения в жизнь инициативы создания большого евразийского партнерства», — подчеркнул российский лидер.