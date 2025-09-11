Путин отметил, что интерес молодежи к истории страны растет

Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к участникам Международных спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского. В обращении он подчеркнул, что подобные проекты укрепляют связь поколений и отражают растущий интерес молодежи к истории страны, ее корням и истокам.

Глава государства отметил, что инициатива проведения игр получила широкую поддержку и вновь собрала в Санкт-Петербурге участников как из регионов России, так и из зарубежных стран.

По его словам, соревнования призваны стать значимым событием с особой вдохновляющей атмосферой.

Патриотическое воспитание соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».