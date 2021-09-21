Путин отметил, что экономика РФ восстановилась после эпидемии коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на нестабильную ситуацию и сложности на мировом рынке, российская экономика восстановилась после пандемии, сообщает пресс-служба Кремля.

«Совсем недавно мы еще говорили „в целом восстановилась“ — сегодня можно уже сказать, что восстановилась», — сказал российский лидер на совещании по экономическим вопросам, которую он провел в режиме онлайн-конференции.

Путин обратил внимание на то, что за последние семь месяцев валовой внутренний продукт вышел на докризисный уровень.

«Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен. Индустриальный рост за январь–июль составил 4,4 процента, при этом обрабатывающие производства демонстрируют более высокие темпы — плюс 5,6 процента», — отметил он.

По словам главы РФ, объем вложений инвесторов в основной капитал за первое полугодие вырос на 7,3% по сравнению с показателями 2020 года.