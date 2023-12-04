Путин отметил четырех жителей Татарстана госнаградами и благодарностью

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин отметил четырех жителей Татарстана. Распоряжение о поощрении и указ о награждении госнаградами опубликованы сегодня на портале правовой информации.

«За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный строитель РФ“ Мустафаеву Бахраму Талыб оглы — генеральному директору ООО „Мостостроительное управление“», — говорится в указе.

Кроме того, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I cтепени отмечен Николай Журов — замдиректора Департамента безопасности акционерного коммерческого банка «АК БАРС».

Также глава государства объявил благодарность двум работникам ПАО «Татнефть» им. Шашина — замначальника управления Рамилю Абдрахманову и инженеру управления по реализации проектов строительства Елене Беловой.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — гласит распоряжение.