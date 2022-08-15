Путин заявил о больших перспективах России в подготовке иностранных военных

Президент РФ Владимир Путин заявил о больших перспективах России в подготовке иностранных военнослужащих. Выступая на форуме «Армия-2022» он отметил заинтересованность страны в сотрудничестве с другими государствами в этой сфере.

«Приглашаем наших союзников и партнеров к участию в совместных командно-штабных и других видах учений. Мы будем и впредь энергично работать в этом направлении», — приводит слова Президента сайт Кремля.

Путин также отметил, что российская сторона готова предложить иностранным партнерам самые современные виды вооружения в рамках сотрудничества в военно-технической области.

На форуме в Московской области собрались около 1,5 тыс. предприятий оборонно-промышленного комплекса России, чтобы представить более тысячи новых образцов военной техники. Участие в форуме принимает президент РТ Рустам Минниханов.