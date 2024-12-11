Путин отметил близость позиций России и исламского мира по многим вопросам

Россия и исламский мир вместе выступают за создание справедливого демократического миропорядка, основанного на равенстве и верховенстве международного права. Их позиции во многом близки по ряду вопросов региональной и глобальной повестки, гвоорится в приветствии Президента России Владимира Путина участникам заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Малайзии.

Зачитал приветствие председатель Группы — Раис Татарстана Рустам Минниханов, который провел выездное заседание.

«В ходе заседания предстоит рассмотреть широкий круг вопросов. Особого внимания традиционно заслуживает проблематика урегулирования региональных конфликтов и кризисов, а также борьбы с террористической угрозой. Важно подумать и о координации усилий в сферах образования и просвещения в целях более эффективного противодействия распространению экстремистской идеологии», — обратил внимание Президент РФ.

Путин подчеркнул, что Россия уделяет большое внимание развитию дружественных отношений с мусульманскими странами. Работа идет не только по двусторонней линии, но и в рамках Организации исламского сотрудничества. В заключение он выразил уверенность, что инициативы группы позволят и в дальнейшем развивать взаимовыгодные связи между странами.