Путин отложил Всемирные игры дружбы для защиты прав спортсменов

Проведение «Всемирных игр дружбы» отложено. Меры приняты для защиты прав атлетов и спорторганизаций на участие в спортивной деятельности и будут действовать до особого решения главы государства. Соответствующий указ, подписанный Президентом России Владимиром Путиным, появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Отчисления от азартных игр, которые находятся в распоряжении организатора Игр дружбы, пойдут на создание фонда, основной целью которого станет поддержка развития детского, юношеского и массового спорта, спортшкол, Олимпийского и Паралимпийского комитетов и других спортивных организаций. Также речь идет о целевых отчислениях от азартных игр, которые находятся у Единого регулятора азартных игр.

Ранее планировалось, что Всемирные игры дружбы состоятся в сентябре 2024 года. Однако затем сообщалось о переносе соревнований на 2025 год. Меры приняты в связи с призывами МОК к спортсменам отказаться от участия в турнире, обвинениях в его политизированности и угрозами WADA в адрес соренований и спортсменов.