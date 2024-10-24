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Путин открыл заседание в формате «аутрич»/«БРИКС плюс»
Заседание в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» открыл в третий день саммита БРИКС в Казани Президент России Владимир Путин.
«Рад вас всех приветствовать на заседании в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". Такой расширенный формат хорошо себя зарекомендовал и дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами. В этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей России, дружественные нам страны, с которыми нас объединяет общая история жизни в едином государстве. Здесь присутствуют также руководители государств, проявляющие заинтересованность в налаживании более тесного партнерства с БРИКС, рассматривающие в перспективе возможность членства в объединении», – сказал Владимир Путин на открытии заседания.
БРИКС – это объединение стран, основанное в 2006 году. Туда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024-м председательство в БРИКС перешло к России.
Саммит БРИКС в Казани – это 16-я по счету встреча участников объединения. Планируется обсуждение массы экономических вопросов, в которых сходятся интересы всех членов организации.
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