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Президент России Владимир Путин как глава государства, председательствующего в БРИКС в этом году, открыл заседание, которое пройдет в узком составе.

«Это ключевое мероприятие российского председательства, проходящего под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности»», – сказал глава российского государства.

Россия с большой ответственностью подошла к организации совместной деятельности в текущем году. Страна стремилась упрочить авторитет БРИКС, повысить его роль в мировых делах и в решении мировых проблем, подчеркнул Путин.

Президент России выделил три магистральных направления сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты.

«Естественно делали все, чтобы обеспечить плавную и максимально полную интеграцию новых стран-участниц в работу объединения», – заявил он. Напомним, что в 2024 году состав государств-участников БРИКС расширился до 10.

Путин предложил в узком составе рассмотреть наиболее актуальные аспекты глобальной повестки, обменяться мнениями по тематике сотрудничества БРИКС на международной арене, в том числе по урегулированию острых региональных конфликтов. делегаты обсудят и решения прошлого саммита, который прошел в Йоханнесбурге. Например, углубление финансового взаимодействия и дальнейшее расширение объединения.