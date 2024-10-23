Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин открыл заседание БРИКС в узком составе
Президент России Владимир Путин как глава государства, председательствующего в БРИКС в этом году, открыл заседание, которое пройдет в узком составе.
«Это ключевое мероприятие российского председательства, проходящего под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности»», – сказал глава российского государства.
Россия с большой ответственностью подошла к организации совместной деятельности в текущем году. Страна стремилась упрочить авторитет БРИКС, повысить его роль в мировых делах и в решении мировых проблем, подчеркнул Путин.
Президент России выделил три магистральных направления сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты.
«Естественно делали все, чтобы обеспечить плавную и максимально полную интеграцию новых стран-участниц в работу объединения», – заявил он. Напомним, что в 2024 году состав государств-участников БРИКС расширился до 10.
Путин предложил в узком составе рассмотреть наиболее актуальные аспекты глобальной повестки, обменяться мнениями по тематике сотрудничества БРИКС на международной арене, в том числе по урегулированию острых региональных конфликтов. делегаты обсудят и решения прошлого саммита, который прошел в Йоханнесбурге. Например, углубление финансового взаимодействия и дальнейшее расширение объединения.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»