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Путин открыл ряд социальных объектов в регионах Донбасса и Новороссии
Президент России Владимир Путин открыл сегодня по видеосвязи ряд важных объектов в регионах Донбасса и Новороссии, передает ТАСС.
В Херсонской области запустили движение по 71-километровому участку двухполосной дороги. Объект обеспечит транспортную доступность 17 населенных пунктов и разгрузит автомобильный пункт пропуска «Джанкой», перенаправив потоки на «Армянск». Также дорога является частью альтернативного пути в Крым.
В Мариуполе после капитального ремонта открылась больница интенсивного лечения на 165 коек. Создан первый региональный сосудистый центр, организована лаборатория для медицинских исследований. В двух других корпусах медучреждения работы продолжаются.
В этом же городе открылся филиал Нахимовского военно-морского училища Минобороны РФ, рассчитанный на 560 обучающихся, набор запланирован на 240 человек.
В ЛНР капитально отремонтирован Краснодонский роддом, рассчитанный на 90 коек. Здесь улучшилось оснащение палат, поставлено современное оборудование в операционные и отделение неонатологии. Медучреждение сможет принимать порядка 10 тыс. женщин в год.
В Бердянске Запорожской области открылся круглогодичный молодежный образовательный центр «Маяк», на базе которого организуют различные образовательные программы — семинары, форумы, интенсивы, конференции, практикумы.
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