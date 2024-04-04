Путин открыл новые круглогодичные молодежные образовательные центры в ряде регионов

Президент России Владимир Путин открыл в формате видеоконференции новые круглогодичные молодежные образовательные центры в Нижегородской, Калининградской, Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и на территории древнего Херсонеса в Севастополе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня у нас значимое, большое событие: мы даем старт работе круглогодичных молодежных образовательных центров сразу в 12 регионах России. Это, действительно, заметное, весомое, серьезное пополнение», — сказал глава государства. Его слова приводятся на сайте Кремля.

В России на сегодняшний день работают три круглогодичных образовательных центра — это Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье, Центр знаний «Машук» в Пятигорске и Академия «Меганом» в Судаке. В этом году подобные объекты должны появиться еще в 12 регионах, каждый из них будет иметь свою специализацию: от науки и экологии до спорта и проблем сельской молодежи.