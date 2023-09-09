Путин открыл движение по нескольким масштабным транспортным объектам в Москве

Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыли несколько масштабных проектов, важных для совершенствования транспортной инфраструктуры столицы. Об этом сообщает РИА Новости.

Первым по видеосвязи было запущено движение по проспекту Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта). Магистраль на 6 полос и длиной порядка 10 км проходит от делового центра «Москва-сити» и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Благодаря новой трассе время в пути сократится в среднем до 30 минут. Во время запуска по дороге с гудком проехали в три колонны новые синие, белые и красные «Москвичи», образуя российский триколор.

Фото: скриншот трансляции

Кроме того, был дан старт движению по новому участку Московского скоростного диаметра (самого протяженного в России – его длина составляет 68 км) от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД, а также запущено пассажирское движение по четвертому Московскому центральному диаметру.