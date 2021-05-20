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Ру Тат
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20 мая 2021  17:08

Путин: отечественная вертолетная отрасль укрепляет свои позиции на мировых рынках 

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Отечественная вертолетная промышленность укрепляет свои позиции на международном рынке, а также сохраняет свое лидерство как в области гражданской техники, так и в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам и гостям XIV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2021.

«Убеждён, что XIV Международная выставка HeliRussia продемонстрирует передовые достижения и возможности научно-исследовательских центров, конструкторских и инженерных коллективов из России и зарубежных государств, послужит реализации перспективных проектов и инициатив», — говорится в приветствии. 

Выставке HeliRussia давно стала значимым событием для представителей вертолетной индустрии со всего мира и гостеприимной площадкой для москвичей и многочисленных посетителей. С каждым годом программа мероприятия становится все более насыщенной, а количество участников — более многочисленным, отметил президент. 

Напомним, сегодня, 20 мая, в Москве состоялась церемония открытия XIV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2021.

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