Путин отдал саммит Россия – АСЕАН Казани, «Зеленый квартал» Минуллиной и ценник на ОСАГО: акценты недели

Очередной саммит Россия – АСЕАН пройдет в Казани, Талия Минуллина поделилась идеей «Зеленого квартала» в столице РТ, а федеральный законодатель собирается поменять условия ОСАГО. Эти темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





Пятый саммит Россия – АСЕАН пройдет в Казани с 17 по 19 июня этого года

АСЕАН-2026: за Казанью закрепляется статус дипломатического хаба

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении пятого саммита «Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)» в Казани. Очередное событие мирового уровня столица Татарстана примет 17-19 июня этого года.

АСЕАН была создана в 1967 году в Бангкоке, в нее входят 11 государств: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа и Восточный Тимор. На территории стран-участниц проживают около 670 млн человек, а их совокупный ВВП достигает 9,7 трлн долларов США.

Главный приоритет ассоциации – поддержание мира и стабильности в регионе. Принципами, которыми она руководствуется, служат невмешательство во внутренние дела стран, верховенство закона и приверженность Уставу ООН.

Для Татарстана саммит станет не просто очередным международным мероприятием – по сути, он закрепит за республикой статус «дипломатического хаба» России в отношениях нашей страны с глобальными Востоком и Югом.

Что такое АСЕАН и что может дать Казани проведение такого ивента? С какими странами ассоциации у Татарстана наиболее тесные связи? Эти и другие акценты обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов.

В «Зеленом квартале» предлагается построить пять зданий: Центр Востока «Россия – Исламский мир», бизнес-центр класса А+, соборную мечеть, Центр индустрии халяль и интерактивный музей Татарстана

От идеи до проекта: о чем будет «Зеленый квартал» Талии Минуллиной

В распоряжении «Татар-информа» оказались материалы, связанные с предполагаемым созданием «Зеленого квартала» в Казани.

В новой локации предлагается построить пять зданий: Центр Востока «Россия – Исламский мир», бизнес-центр класса А+, соборную мечеть, Центр индустрии халяль и интерактивный музей Татарстана. Квартал, по задумке, должны украсить общественные пространства с памятником семье и ярмарочной площадью.

«Пока это просто идея, а не проект. Это смысловое содержание того, что, как мы считаем, поможет улучшить инвестклимат», – сообщила «Татар-информу» руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Рабочее название проекта – «Зеленый квартал», и у него есть несколько разных смыслов. Во-первых, зеленый – сакральный цвет в исламе. Во-вторых, проект предлагается реализовать по стандартам «зеленой экономики» с применением энергоэффективных материалов. В-третьих, понятие «зеленый» трактуется как экологичность не только в природе, но и в бизнесе.

В чем основной смысл создания «Зеленого квартала» в столице Татарстана, как найти для него идеальную локацию и будет ли спрос на эту площадку у иностранных инвесторов – об этом поговорили участники «Акцентов недели».

Правительство России поддержало законопроект о повышении максимальной страховой выплаты по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей

Станет дороже в два раза? Что надо знать о новых нормах ОСАГО

Правительство России поддержало законопроект о повышении максимальной страховой выплаты по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей. При этом принято решение не вводить новую меру сразу, а только с 1 марта 2027 года, сообщает ТАСС.

Напомним, сегодня максимальный размер выплаты по ОСАГО за ущерб имуществу составляет 400 тыс. рублей, а за нанесение вреда жизни и здоровью – 500 тыс. рублей. Законопроект, разработанный председателем Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, выравнивает максимальную планку выплат по этим пунктам.

Такое решение повлечет за собой рост страховой премии на 8%, что приведет к увеличению расходов госкомпаний и государства на эти цели, сообщили в Кабмине РФ. Именно поэтому предлагается дать страховщикам почти год на перестройку тарифов.

Станет ли ОСАГО дороже, есть ли необходимость в пересмотре тарифов и спасет ли автолюбителей от повышенной финансовой нагрузки аккуратное вождение – обсудили участники видеоподкаста.