Путин отчитал главу МЧС за малое количество людей, получивших помощь после паводка

Президент РФ Владимир Путин заявил главе МЧС России Александру Куренкову, что материальную помощь после паводков получили чуть больше 10% пострадавших – это очень мало в процентном соотношении.

«В Оренбургской области, как вы написали, принято более 400 тыс. заявлений пострадавших граждан на оказание помощи, а выдано 46 тыс., чуть больше 10%. Во всех других субъектах то же самое в процентном соотношении. Что так мало-то?», — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

Главе государства доложили, что еще 51 тыс. заявителей в ближайшее время получат матпомощь.

«Почему большой объём цифр заявлен, и десять процентов выплат? Здесь проводим разъяснительную работу, потому что жители подают – в связи с введением федерального ЧС – заявки абсолютно все, а не только в границах подтопленных территорий», - объясняет губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Он также заверил, что власти проводят информационную работу.

«Жители города, например Орска, то же самое и других наших территорий. Все, кто попал, они считают, соответственно, в связи с введением федерального ЧС, и подаёт целиком город, а не та территория, которая была подтоплена», - докладывает губернатор.

Путин уточнил, получается ли так, что подают заявления люди, которые не попали в зону паводка.

«Да, Владимир Владимирович», - подтвердил Паслер.

Путин в ответ обратил внимание на то, что в таком случае непонятно, зачем принимают эти заявления.

«У меня в справке написано: «Принято более 400 тысяч заявлений». А выдано 46 тысяч по этим заявлениям. Давайте, разберитесь с этим как следует. Человек подал заявление – его приняли. Значит, он ждёт соответствующей реакции. Так надо работу наладить, чтобы людям было понятно, кто на что имеет право. Повнимательнее, пожалуйста», - поручил Путин.