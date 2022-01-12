Путин: От социальной газификации зависит качество жизни миллионов россиян

Работа по газификации страны очень важна, в частности, от программы газификации зависит качество жизни миллионов россиян. Об этом на совещании с членами Правительства сказал Президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Он обратился к Кабмину и партии «Единая Россия» с просьбой активно продолжать реализацию данной программы.

«Я прошу и Правительство, и „Единую Россию“, и вообще общественные организации в целом подключиться самым активным образом. Мы с вами понимаем, от этого зависит качество жизни миллионов наших граждан», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что все предложения по теме газификации, прозвучавшие на заседании, «безусловно, будут поддержаны».