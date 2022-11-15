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Транспорт
15 ноября 2022  16:34

Путин: От работы всех звеньев транспортной системы зависит экономический потенциал России

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Экономический потенциал развития регионов России и всей страны в целом зависит от четкой бесперебойной работы всех звеньев транспортной системы, заявил Президент России Владимир Путин. Он также поздравил всех работников отрасли с приближающимся профессиональным праздником — Днем работника транспорта. Об этом сказано в телеграмме, адресованной гостям форума и выставки «Транспорт России» и опубликованной на сайте Кремля. 

«Ваши традиционные встречи — всегда большое, значимое событие в деловом календаре. Их отличает насыщенная повестка, конструктивная, творческая атмосфера, готовность участников к серьёзному, обстоятельному диалогу. И конечно, форум имеет особое значение для тружеников отечественного транспортного комплекса, определяет основной вектор развития отрасли», — отметил Путин.

Он обратил внимание, что сегодня на первый план должны выходить такие масштабные задачи, как модернизация транспортной инфраструктуры, внедрение инновационных технологий, создание крупных логистических узлов и безопасных транспортных средств, а также подготовка квалифицированных кадров.

 

#Владимир Путин #транспорт #инфраструктура
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