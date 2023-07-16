Путин: От металлургии во многом зависит индустриальная мощь России

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Горно-металлургический комплекс является одной из ключевых отраслей России. От квалификации и слаженности работы специалистов во многом зависит промышленный и оборонный потенциал страны, ее индустриальная мощь. Об этом, поздравляя работников и ветеранов отрасли, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня, несмотря на серьезные вызовы, вы достойно продолжаете замечательные профессиональные традиции своих предшественников, понимаете всю ответственность стоящих перед вами задач», — говорится в телеграмме.

Он подчеркнул, что важно не сбавлять темпа в достижении современных экологических и энергоэффективных стандартов, повышении конкурентоспособности отрасли и продолжать выход на новые рынки.