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Путин: От металлургии во многом зависит индустриальная мощь России
Горно-металлургический комплекс является одной из ключевых отраслей России. От квалификации и слаженности работы специалистов во многом зависит промышленный и оборонный потенциал страны, ее индустриальная мощь. Об этом, поздравляя работников и ветеранов отрасли, заявил Президент РФ Владимир Путин.
«Сегодня, несмотря на серьезные вызовы, вы достойно продолжаете замечательные профессиональные традиции своих предшественников, понимаете всю ответственность стоящих перед вами задач», — говорится в телеграмме.
Он подчеркнул, что важно не сбавлять темпа в достижении современных экологических и энергоэффективных стандартов, повышении конкурентоспособности отрасли и продолжать выход на новые рынки.
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