Путин: От боеготовности ВКС России зависит безопасность страны и стратегический паритет

Боеготовность и оснащенность воздушно-космических сил России способствует поддержанию стратегического паритета в мире. Об этом на совещании с руководством Минобороны заявил Президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что сейчас некоторые страны не оставляют попыток повлиять на расстановку сил в мире, «в том числе с помощью развертывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ. Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом адекватно ситуации на это реагировать».