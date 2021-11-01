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Политика
1 ноября 2021  16:06

Путин: От боеготовности ВКС России зависит безопасность страны и стратегический паритет

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Боеготовность и оснащенность воздушно-космических сил России способствует поддержанию стратегического паритета в мире. Об этом на совещании с руководством Минобороны заявил Президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что сейчас некоторые страны не оставляют попыток повлиять на расстановку сил в мире, «в том числе с помощью развертывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ. Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом адекватно ситуации на это реагировать».

#нато #владимир путин #вкс россии
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