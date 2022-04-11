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Официальная хроника
11 апреля 2022  16:38

Путин освободил замглавы МЧС России от должности

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении заместителя главы МЧС России Виктора Ничипорчука от должности. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Ничипорчука Виктора Михайловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий», — сказано в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

#Владимир Путин #МЧС России
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