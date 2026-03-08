news_header_top
Общество 8 марта 2026 20:58

Путин освободил Росфинмониторинг от публикации данных о целевом обучении

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий Росфинмониторинг от обязанности публиковать предложения о заключении договоров о целевом обучении на Единой цифровой платформе «Работа в России». Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА Новости.

Нововведение вводится в интересах безопасности государства и учитывает специфику деятельности ведомства. Таким образом, на Росфинмониторинг теперь не распространяется общая обязанность заказчиков целевого обучения размещать соответствующие предложения на платформе.

Кроме того, с 1 марта вступает в силу норма Налогового кодекса, вводящая госпошлину за предоставление заключения Росздравнадзора. Документ подтверждает соответствие образовательных организаций, реализующих программы медицинского и фармацевтического образования, требованиям кадрового и материально-технического обеспечения в части практической подготовки студентов.

#Росфинмониторинг #Владимир Путин
