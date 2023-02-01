Путин освободил первого замсекретаря Совбеза Аверьянова от должности
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ Юрия Аверьянова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
По информации агентства «Интерфакс», 73-летнего Аверьянова освободили от должности в связи с истечением срока его контракта на госслужбе и переходом на другую работу.
Юрий Аверьянов родился в 1950 году в городе Бендеры Молдавской ССР. Окончил Ульяновское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, а после ухода с военной службы — Дальневосточную академию государственной службы и Хабаровскую государственную академию экономики и права.
С 1972 по 1994 год служил в советской и российской армии. С 1994 по 2000 год преподавал на кафедре стратегии Военной академии Генерального штаба. С 2000 по 2006 год работал в аппарате полпреда Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, в том числе был его заместителем.
С 2006 года — помощник секретаря Совета безопасности РФ, с 2012 года — заместитель секретаря Совета безопасности РФ, с 2013 года — первый заместитель. Генерал-лейтенант запаса, действительный государственный советник РФ I класса. Кандидат экономических наук, доцент.