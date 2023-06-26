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Путин освободил от НДС лекарства для подростков до 19 лет, поступающие от «Круга добра»
Президент России Владимир Путин освободил фонд «Круг добра» от уплаты НДС за передачу незарегистрированных в РФ лекарств. Это коснется и лекарств, передаваемых подросткам в течение года после достижения 18-летия. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Изменения вносятся в пункт 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса, в которой перечисляются препараты, медицинские изделия и средства реабилитации, которые не подлежат налогообложению. Они вступят в силу с 1 июля 2023 года.
«Положения настоящего подпункта применяются в отношении реализации (передачи) лекарственных препаратов, предназначенных для оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, и (или) для оказания медицинской помощи, достигшим возраста 18 лет, в течение одного года после достижения ими указанного возраста в случае получения ими такой формы поддержки», — отмечается в документе.
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