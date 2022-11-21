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Официальная хроника
21 ноября 2022  16:48

Путин освободил от НДФЛ материальную помощь мобилизованным

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Материальная помощь гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, не будет облагаться НДФЛ. Соответствующий закон (страницы 26 – 27) подписал Президент России Владимир Путин

Документ с 1 января 2022 года освобождает от НДФЛ доходы в виде денежных средств и иного имущества, которые были безвозмездно получены мобилизованными, контрактниками и добровольцами, участвующими в спецоперации на Украине и членами их семей.  

#Владимир Путин
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