Путин освободил от НДФЛ материальную помощь мобилизованным

Материальная помощь гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, не будет облагаться НДФЛ. Соответствующий закон (страницы 26 – 27) подписал Президент России Владимир Путин.

Документ с 1 января 2022 года освобождает от НДФЛ доходы в виде денежных средств и иного имущества, которые были безвозмездно получены мобилизованными, контрактниками и добровольцами, участвующими в спецоперации на Украине и членами их семей.