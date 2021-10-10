news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
10 октября 2021  14:06

Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества

news_top_970_100

Сегодня от должности был освобожден заместитель руководителя Россотрудничества Юрий Метелев. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

«Освободить Метелева Юрия Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — отмечается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Метелев стал замглавы ведомства в 2018 году, до этого он занимал должность руководителя представительства Россотрудничества — директора РЦНК в Любляне.

#владимир путин #освобождение от должности #россотрудничество
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное