Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества

Сегодня от должности был освобожден заместитель руководителя Россотрудничества Юрий Метелев. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

«Освободить Метелева Юрия Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — отмечается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Метелев стал замглавы ведомства в 2018 году, до этого он занимал должность руководителя представительства Россотрудничества — директора РЦНК в Любляне.