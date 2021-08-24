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24 августа 2021  15:20

Путин освободил от должности зампредседателя Следкома РФ Ростислава Рассохова

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Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя председателя Следственного комитета РФ Ростислава Рассохова. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня. 

«Освободить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в опубликованном документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

#кадровые перестановки #владимир путин
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