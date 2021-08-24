Путин освободил от должности зампредседателя Следкома РФ Ростислава Рассохова

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя председателя Следственного комитета РФ Ростислава Рассохова. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня.

«Освободить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в опубликованном документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.