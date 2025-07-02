Путин освободил от должности замглавы МВД по Татарстану Мухаметзянова

Заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан

Родился 30 ноября 1963 года в c.Старые Ишли Дрожжановского района, Татарская АССР.

Окончил в 1992 году Казанский государственный университет.

С 1988 по 1991 год работал участковым инспектором милиции Вахитовского РОВД Казани. В 1995–2006 годах был заместителем начальника УВД – начальником милиции общественной безопасности Вахитовского РУВД Казани. С 2009 по 2011 год занимал должность заместителя начальника штаба МВД по Республике Татарстан. 12 лет был заместителем начальника полиции по охране общественного порядка.

В июне 2023 года назначен заместителем Министра внутренних дел по Республике Татарстан.

Имеет ряд государственных, республиканских и ведомственных наград.