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Общество 2 июля 2025 16:28

Путин освободил от должности замглавы МВД по Татарстану Мухаметзянова

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Заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан, генерал-майор Фяргат Мухаметзянов покидает должность. По данным «Татар-информа», соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Мухаметзянов Фяргат Усманович
Мухаметзянов Фяргат Усманович
Заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан

Родился 30 ноября 1963 года в c.Старые Ишли Дрожжановского района, Татарская АССР.

Окончил в 1992 году Казанский государственный университет.

С 1988 по 1991 год работал участковым инспектором милиции Вахитовского РОВД Казани. В 1995–2006 годах был заместителем начальника УВД – начальником милиции общественной безопасности Вахитовского РУВД Казани. С 2009 по 2011 год занимал должность заместителя начальника штаба МВД по Республике Татарстан. 12 лет был заместителем начальника полиции по охране общественного порядка.

В июне 2023 года назначен заместителем Министра внутренних дел по Республике Татарстан.

Имеет ряд государственных, республиканских и ведомственных наград.

#МВД по РТ
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