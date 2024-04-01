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Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава России
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава РФ Сергея Белоусова.
Соответствующий указ размещен на портале правовых актов.
«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Белоусова Сергея Викторовича от должности заместителя директора Федеральной службы судебных приставов – заместителя главного судебного пристава РФ», – говорится в указе.
Там также отмечено, что в силу указ вступает со дня его подписания.
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