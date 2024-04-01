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Происшествия 1 апреля 2024 15:19

Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава России

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Президент РФ Владимир Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава РФ Сергея Белоусова.

Соответствующий указ размещен на портале правовых актов.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Белоусова Сергея Викторовича от должности заместителя директора Федеральной службы судебных приставов – заместителя главного судебного пристава РФ», – говорится в указе.

Там также отмечено, что в силу указ вступает со дня его подписания.

#судебные приставы
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