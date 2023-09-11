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Путин освободил от должности российского посла в Исландии
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Президент РФ Владимир Путин снял с должности российского посла в Исландии Михаила Носкова. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Носкова Михаила Викторовича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Исландии», — отмечается в документе.
Указ о новом назначении на эту должность пока не опубликован.
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