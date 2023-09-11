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Руc Тат
Политика 11 сентября 2023 15:56

Путин освободил от должности российского посла в Исландии

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Президент РФ Владимир Путин снял с должности российского посла в Исландии Михаила Носкова. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Носкова Михаила Викторовича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Исландии», — отмечается в документе.

Указ о новом назначении на эту должность пока не опубликован.

#Владимир Путин #исландия
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