Путин освободил от должности российского посла в Исландии

Президент РФ Владимир Путин снял с должности российского посла в Исландии Михаила Носкова. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Носкова Михаила Викторовича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Исландии», — отмечается в документе.

Указ о новом назначении на эту должность пока не опубликован.