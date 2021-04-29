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Ру Тат
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29 апреля 2021  23:32

Путин освободил от должности посла России в Сингапуре

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Указом Президента РФ Владимира Путина от должности был освобожден посол РФ в Сингапуре Андрей Татаринов. Документ появился сегодня на официальном портале правовой информации.
«Освободить Татаринова Андрея Алексеевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сингапур»,— сообщается в тексте указа.
Обязанности посла РФ в Сингапуре дипломат исполнял с февраля 2015 года. Ранее Татаринов был послом во Вьетнаме (2001–2004), в Новой Зеландии и независимом государстве Самоа, Королевстве Тонга (2008–2012).

Путин Владимир сингапур посол
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