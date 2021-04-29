Указом Президента РФ Владимира Путина от должности был освобожден посол РФ в Сингапуре Андрей Татаринов. Документ появился сегодня на официальном портале правовой информации.
«Освободить Татаринова Андрея Алексеевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сингапур»,— сообщается в тексте указа.
Обязанности посла РФ в Сингапуре дипломат исполнял с февраля 2015 года. Ранее Татаринов был послом во Вьетнаме (2001–2004), в Новой Зеландии и независимом государстве Самоа, Королевстве Тонга (2008–2012).
news_header_bot_970_100
Рубрики
- Наука
- Общество
- Политика
- Культура
- В мире
- Транспорт
- Религия
- Экономика
- Спорт
- Происшествия
- Сельское хозяйство
- Здоровье
- Технологии
- Экология
- Шоу-бизнес
- Официальная хроника
© 2021 Филиал АО «Татмедиа»
ИА «Татар-информ»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин освободил от должности посла России в Сингапуре
news_top_970_100
Указом Президента РФ Владимира Путина от должности был освобожден посол РФ в Сингапуре Андрей Татаринов. Документ появился сегодня на официальном портале правовой информации.
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
Главное