Путин освободил от должности посла России в Сингапуре

Указом Президента РФ Владимира Путина от должности был освобожден посол РФ в Сингапуре Андрей Татаринов. Документ появился сегодня на официальном портале правовой информации.

«Освободить Татаринова Андрея Алексеевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сингапур»,— сообщается в тексте указа.

Обязанности посла РФ в Сингапуре дипломат исполнял с февраля 2015 года. Ранее Татаринов был послом во Вьетнаме (2001–2004), в Новой Зеландии и независимом государстве Самоа, Королевстве Тонга (2008–2012).