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Официальная хроника
30 ноября 2021  17:48

Путин освободил от должности посла России в Йемене

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Президент России Владимир Путин сегодня своим указом освободил от должности посла РФ в Йемене. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Дедушкина Владимира Петровича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Йеменской Республике», — говорится в документе.

Владимир Дедушкин родился в 1953 году. На дипломатической службе находится с 1976 года. Российское диппредставительство в Йемене возглавлял с 2013 года. Владеет арабским, английским и французским языками.

#Йемен #Владимир Путин #посол россии
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