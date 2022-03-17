Путин освободил от должности посла России в Абхазии

Президент Владимир Путин своим указом освободил от должности посла России в Абхазии Алексея Двинянина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Двинянина Алексея Аркадьевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Абхазия», — говорится в документе.

Двинянин руководил диппредставительством с марта 2018 года. Ранее СМИ сообщали о том, что в декабре прошлого года Двинянин завершил свою работу и вернулся в Москву.