Путин освободил мобилизованных и их семьи от пеней при долгах за ЖКХ и капремонт

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому мобилизованным, участникам СВО и их семьям не будут начисляться пени за долги по оплате ЖКХ и взносам за капремонт. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Льгота распространяется на весь период военной службы мобилизованного и участника спецоперации.

Частичную мобилизацию в стране Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября, специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля текущего года.