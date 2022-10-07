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Ру Тат
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Официальная хроника
7 октября 2022  13:36

Путин освободил мобилизованных и их семьи от пеней при долгах за ЖКХ и капремонт

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому мобилизованным, участникам СВО и их семьям не будут начисляться пени за долги по оплате ЖКХ и взносам за капремонт. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Льгота распространяется на весь период военной службы мобилизованного и участника спецоперации.

Частичную мобилизацию в стране Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября, специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля текущего года.

#спецоперация на Украине #мобилизация #долги за жку
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