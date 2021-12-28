Путин освободил генерал-лейтенанта Якунина от должности замглавы ФСИН

Президент России Владимир Путин своим указом уволил заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолия Якунина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — сказано в тексте указа.

Это решение вступает в силу со дня подписания документа. Причина увольнения генерала в указе не упомянута.

Анатолий Якунин работал заместителем руководителя ФСИН с 3 августа 2020 года. Ранее, с 2012 по 2016 год, он возглавлял ГУ МВД по Москве.

Ранее в ноябре Путин освободил от должности начальника ФСИН Александра Калашникова и назначил на его место Аркадия Гостева.