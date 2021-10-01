Путин освободил детского омбудсмена Кузнецову от должности

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности детского омбудсмена Анну Кузнецову. Соответствующий указ датирован 29 сентября и опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка в связи с ее избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва», — говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня его подписания. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Президент пока не определился с новой кандидатурой на пост детского омбудсмена.