Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда РФ при Евросоюзе и Евратоме

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей Постоянного представителя РФ при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Чижов после 17 лет работы покинул Брюссель. Перед отъездом он предупредил европейских коллег о том, что «сжигать мосты куда проще, чем потом их отстраивать».

«Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», – заявил постпред в беседе с ТАСС незадолго до своего отъезда.