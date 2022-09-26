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Политика
26 сентября 2022  12:07

Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда РФ при Евросоюзе и Евратоме

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Президент России Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей Постоянного представителя РФ при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Чижов после 17 лет работы покинул Брюссель. Перед отъездом он предупредил европейских коллег о том, что «сжигать мосты куда проще, чем потом их отстраивать».

«Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», – заявил постпред в беседе с ТАСС незадолго до своего отъезда.

 

 

 

#Владимир Путин #евросоюз
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