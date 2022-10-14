Путин осудил Макрона за слова о Нагорном Карабахе и пообещал поговорить с ним отдельно

Некорректными и неприемлемыми назвал Президент России Владимир Путин слова французского лидера Эммануэля Макрона о ситуации в Нагорном Карабахе. Он ранее заявил, что Россия якобы играет деструктивную роль в этом конфликте. По словам Путина, он прочитал слова своего коллеги «с удивлением».

Россия приветствует посреднические усилия других стран, в том числе Европы, отметил Путин. «Вместе с тем, я с удивлением прочитал комментарии президента Франции по поводу результатов встречи в Праге 6 октября. Считаю, что в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода самого конфликта <…>. [Высказывания президента Франции] прозвучали некорректно, я бы сказал даже – извращенно, поэтому [они] неприемлемы», – приводит ТАСС слова Путина.

Он добавил, что еще «пообсуждает» эту тему с Макроном и подчеркнул, что «Россия всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с Карабахом и вокруг него».