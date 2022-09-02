Путин остановил кортеж во время визита в Калининград, чтобы пообщаться с жителями региона

Президент России Владимир Путин после посещения Нахимовского училища в ходе рабочей поездки в Калининград остановил автомобильный кортеж, чтобы пообщаться с местными жителями. Видеофрагмент опубликован в Telegram-канале кремлевского пула РИА Новости.

На записи видно, как граждане приветствуют главу государства, вышедшего из остановившегося автомобиля.

«Всё хорошо? Губернатор не обижает? Счастливо вам», — обратился российский лидер к собравшимся за ограждением людям. Выслушав реплики местных жителей, Путин вернулся в машину, но снова вышел из нее, чтобы на прощание помахать им рукой.