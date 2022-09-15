Путин: Особую роль в отношениях РФ и Туркмении играет энергетика

Президент России Владимир Путин встретился с Президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Мероприятие состоялось в Самарканде, на полях саммита ШОС, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили сотрудничество государств в экономической и социальной сферах, энергетике.

Так, Президент России отметил, что из-за пандемии товарооборот стран снизился. Чтобы найти пути для решения этой проблемы, создана межправительственная комиссия. «Надеюсь, даже уверен, что ситуация будет меняться в лучшую сторону», — уверен Путин.

Он подчеркнул, что особую роль в отношениях РФ и Туркмении играет энергетика. В республике действуют две крупные российские компании — «Газпром» и «Татнефть», которые выполняют все поставленные задачи. «Всего в Туркменистане работает 190 предприятий с российским участием, и хотел бы вас поблагодарить за то, что власти Туркменистана создают необходимые условия для этой работы», — добавил российский лидер.

Однако Россия не планирует останавливаться на достигнутом и готова расширить экономические связи стран за счет сельского хозяйства, текстильной промышленности и поставок несырьевой продукции.

Владимир Путин также поблагодарил собеседника за отношение к русскому языку и культуре, в том числе за поддержку инициативы о строительстве в Ашхабаде нового здания Государственного русского драматического театра и дополнительного корпуса Российско-туркменской школы имени Пушкина.

Достигнутый уровень сотрудничества, заключил Президент России, во многом является заслугой экс-главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, который в скором времени планирует посетить РФ. «С удовольствием тоже встречусь с ним лично, эта встреча обязательно будет организована», — уверен он.