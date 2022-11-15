Путин: Основа национальной идентичности РФ — преемственность поколений

В России основой национальной идентичности являются преемственность поколений, верность традициям и высокие духовно-нравственные ориентиры. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

«Основой нашей национальной идентичности были и остаются преемственность поколений, верность традициям, высокие духовно-нравственные ориентиры. Они отражаются, поддерживаются, развиваются в культуре, в творчестве, во всех сферах повседневной жизни», – сказал глава государства на заседании Российского оргкомитета «Победа».

Он также напомнил, что 9 ноября были утверждены основы госполитики по укреплению традиционных духовных ценностей.