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Официальная хроника
15 ноября 2022  14:18

Путин: Основа национальной идентичности РФ — преемственность поколений

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В России основой национальной идентичности являются преемственность поколений, верность традициям и высокие духовно-нравственные ориентиры. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

«Основой нашей национальной идентичности были и остаются преемственность поколений, верность традициям, высокие духовно-нравственные ориентиры. Они отражаются, поддерживаются, развиваются в культуре, в творчестве, во всех сферах повседневной жизни», – сказал глава государства на заседании Российского оргкомитета «Победа».

Он также напомнил, что 9 ноября были утверждены основы госполитики по укреплению традиционных духовных ценностей.

#Владимир Путин
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