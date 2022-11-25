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Ру Тат
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Политика
25 ноября 2022  23:57

Путин: Опыт военной спецоперации позволит улучшить качество нашего вооружения

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Военная спецоперации позволит улучшить российское вооружения, используя опыт противостоянию вооружению, которое Запад поставляет на Украину, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Опыт, который мы получали и получаем в ходе проведения спецоперации и противодействия современным западным образцам военной техники, — это очень хороший опыт, который нужно использовать для повышения качества и надежности, боевых характеристик некоторых образцов нашего оружия, отечественной продукции военного назначения», — сказал глава государства, выступая на мероприятии по случаю юбилея «Ростеха».

По мнению главы государства, важно тесное взаимодействие  «Ростеха» со специалистами Минобороны и профильными предприятиями. Не менее важно поощрение внутренней конкуренции в этой сфере, которая позволит использовать еще более качественные образцы военной техники, убежден Путин.

Он также поставил задачу увеличить производство и поставки продукции, необходимой российской армии. «Четко, качественно, строго в установленные сроки выполнять государственные целевые задания», – подчеркнул он.

Напомним, сегодня вечером прошло торжественное мероприятие, посвященное 15-летию Государственной корпорации по содействию, разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции «Ростех».

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