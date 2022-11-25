Путин: Опыт военной спецоперации позволит улучшить качество нашего вооружения
Военная спецоперации позволит улучшить российское вооружения, используя опыт противостоянию вооружению, которое Запад поставляет на Украину, заявил Президент РФ Владимир Путин.
«Опыт, который мы получали и получаем в ходе проведения спецоперации и противодействия современным западным образцам военной техники, — это очень хороший опыт, который нужно использовать для повышения качества и надежности, боевых характеристик некоторых образцов нашего оружия, отечественной продукции военного назначения», — сказал глава государства, выступая на мероприятии по случаю юбилея «Ростеха».
По мнению главы государства, важно тесное взаимодействие «Ростеха» со специалистами Минобороны и профильными предприятиями. Не менее важно поощрение внутренней конкуренции в этой сфере, которая позволит использовать еще более качественные образцы военной техники, убежден Путин.
Он также поставил задачу увеличить производство и поставки продукции, необходимой российской армии. «Четко, качественно, строго в установленные сроки выполнять государственные целевые задания», – подчеркнул он.
Напомним, сегодня вечером прошло торжественное мероприятие, посвященное 15-летию Государственной корпорации по содействию, разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции «Ростех».