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Путин: ОНФ трудится в интересах россиян и помогает в решении насущных проблем
Президент России Владимир Путин направил телеграмму руководству и членам Народного фронта по случаю знаменательной даты — десятилетия со дня проведения учредительного съезда.
«Во многом благодаря вашей энергии, чуткости и неравнодушию, отделения Народного фронта созданы во всех регионах страны, и каждое из них объединяет большую, сплоченную команду единомышленников», — сказал глава государства.
По его словам, важно, что руководство и члены Общероссийского народного фронта трудятся в интересах российских граждан, ставят во главу угла их нужды и чаяния, помогают в решении насущных проблем в таких сферах, как повышение качества образования и здравоохранения, благоустройство городов и поселков, совершенствование ЖКХ, содействие добровольчеству и волонтерству.
«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, Народный фронт считает своей основной, ключевой задачей поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции, а также жителей новых регионов России. На это нацелены такие масштабные гуманитарные, благотворительные инициативы, как #МыВместе, „Всё для победы“, другие проекты», — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
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