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Путин: Олимпиада и Паралимпиада в Сочи были настоящим праздником спорта и дружбы
Президент России Владимир Путин поздравил с 10-й годовщиной проведения Олимпийских игр и Паралимпиады в Сочи. 7 февраля 2014 года в городе зажегся олимпийский огонь. Телеграмма, адресованная участникам юбилейных событий, появилась на сайте Кремля.
Президент напомнил о тщательной подготовке, которая предваряла грандиозные спортивные соревнования. Он с удовлетворением отметил, что богатейшее олимпийское наследие продолжает служить Сочи и всей России. На стадионах и в ледовых дворцах, которые принимали участников Олимпиады, по-прежнему проводятся крупные культурные, спортивные и общественные мероприятия, воспитываются новые чемпионы и ставятся новые рекорды.
«Благодаря такому творческому, созидательному труду олимпийская мечта миллионов граждан России стала реальностью, XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры стали настоящими праздниками спорта и дружбы, торжества силы духа, характера и воли», — подчеркнул Президент.
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